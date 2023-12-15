В Москве нашли пролежавшую месяцы мумию дочери советского авиаконструктора

В квартире на Кудринской площади Москвы нашли мумию 70-летней дочери советского авиаконструктора Кирилла Курьянского. Об этом пишет «МК».

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По информации издания, последний раз родственники связывались с пенсионеркой три месяца назад. Предположительно, тело женщины пролежало все это время, пока 14 декабря квартиру не вскрыли. Предварительно, у россиянки остановилось сердце.

По Павлом Сухим. В частности, он участвовал в разработке экспериментального истребителя перехватчика Сухой Т-37.