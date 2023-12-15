СМИ: в аэропорту Пулково нашли пенсионера без признаков жизни

В кафе российского аэропорта Пулково нашли пенсионера без признаков жизни. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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Уточняется, что 71-летнему мужчине неожиданно стало плохо, пока он ждал посадку на рейс в ночь на четверг, 14 декабря. Известно, что сотрудники аэропорта сразу вызвали врачей, однако спасти пассажира не удалось. По данным источника, полиция на транспорте подтвердила информацию о происшествии.