В Москве задержали пассажира, упавшего на пути на станции метро "Кузнецкий мост"

Сотрудники полиции задержали пассажира, упавшего на пути на станции метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В Москве задержали пассажира, упавшего на пути на станции метро "Кузнецкий мост"
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"Инцидент произошел на станции метро "Кузнецкий мост". На пути упал пассажир, его достали. Человек жив, задержан сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что интервалы движения поездов на фиолетовой ветке метро Москвы увеличены из-за инцидента с пассажиром.

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