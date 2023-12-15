Охранницу брянской школы, где произошла стрельба, выпустили из СИЗО

Женщина дежурила 7 декабря в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба. Охраннице и руководителю ЧОП предъявили обвинение по статье 238 УК РФ. Сразу после ЧП сотрудницу охранного предприятия отправили под стражу . Это решение обжаловала сама обвиняемая, ее защитник и прокуратура.

Напомним, по итогам стрельбы в гимназии, где погибли две девочки и еще пятеро детей получили травмы, возбуждены четыре уголовных дела. Помимо охранницы и директора ЧОП, в них фигурируют заместитель директора гимназии по АХЧ - ее обвиняют в халатности, - и отец стрелявшей школьницы. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК: небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Его также выпустили из-под стражи 15 декабря.