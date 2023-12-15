Крыша производственного здания в Тульской области рухнула из-за снега
Кровля производственного здания рухнула под тяжестью снега в Тульской области, жертв и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Донской.
«В здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров», - пояснил представитель экстренных служб.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее глыба льда рухнула рядом с двухлетним ребенком в Челябинске, едва не убив малыша. При этом, по данным СМИ, до инцидента жители дома просили убирать снег с крыши, обращались к подрядчику ЖКХ, но сотрудников никто не присылал.
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