Крыша производственного здания в Тульской области рухнула из-за снега

Кровля производственного здания рухнула под тяжестью снега в Тульской области, жертв и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

Крыша производственного здания в Тульской области рухнула из-за снега
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Инцидент произошел в городе Донской.

«В здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров», - пояснил представитель экстренных служб.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее глыба льда рухнула рядом с двухлетним ребенком в Челябинске, едва не убив малыша. При этом, по данным СМИ, до инцидента жители дома просили убирать снег с крыши, обращались к подрядчику ЖКХ, но сотрудников никто не присылал.

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