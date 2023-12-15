Крыша производственного здания в Тульской области рухнула из-за снега

Кровля производственного здания рухнула под тяжестью снега в Тульской области , жертв и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

Ранее глыба льда рухнула рядом с двухлетним ребенком в Челябинске, едва не убив малыша. При этом, по данным СМИ, до инцидента жители дома просили убирать снег с крыши, обращались к подрядчику ЖКХ, но сотрудников никто не присылал.