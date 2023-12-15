На жителя Поморья завели дело о государственной измене

В Поморье в отношении одного из жителей региона возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

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Подозреваемый задержан. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Архангельской области.

Как установило следствие, подозреваемый вступил в сговор с представителями украинских спецслужб, а те намеревались использовать его для диверсионно-террористической деятельности.

В ведомстве рассказали, что по указанию иностранных кураторов подозреваемый получил задание на совершение террористического акта в Архангельской области: он должен был совершить поджог имущества войсковой части. Отмечается также, что это имущество предназначалось для несения боевого дежурства и выполнения специальных задач, в том числе, в рамках СВО.