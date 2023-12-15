Челябинская прокуратура поручила поселку Красное поле обеспечить автобус в школу

Прокуратура Сосновского района Челябинской области через суд обязала администрацию организовать подвоз в школу детей, проживающих в поселке Красное поле. Сейчас им приходится переходить федеральную трассу и поле, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Сосновского района провела проверку по заявлению жителей поселка Красное поле, обратившихся на прием к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу организации подвоза детей к МОУ „Краснопольская СОШ“. Установлено, что органами власти не организована безопасная бесплатная перевозка учащихся, единственный маршрут детей до школы проходит через поле и федеральную трассу», — уточнили в пресс-службе ведомства

Прокурор обратился в суд, его требования были удовлетворены. Администрацию обязали организовать подвоз учащихся в школу в срок до 1 сентября 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.