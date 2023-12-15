Житель Кирово-Чепецка ранил ножом водителя скорой помощи, приехавшей на его вызов

КИРОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Жителя Кирово-Чепецка задержали в Кировской области по подозрению в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД.

По данным ведомства, 14 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи. Отмечалось, что вызвавший скорую помощь мужчина ранил ножом в руку водителя. Прибывшие на место участковый уполномоченный полиции и наряд Росгвардии задержали подозреваемого. У мужчины имелись признаки психического расстройства, сейчас он помещен в специализированное лечебное учреждение.