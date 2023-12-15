Суд заочно дал 8 лет колонии Вырыпаеву за фейки о ВС России

Суд заочно дал 8 лет колонии режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС России
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооружённых силах России.
Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.
«Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года», — уточняется в материале.
По данным суда, Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании ВС России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Вырыпаев объявлен в международный розыск.