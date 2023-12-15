Отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, отпустили из-под ареста. Меру пресечения ему заменили на запрет определённых действий. Ранее его арестовали до 7 февраля, а до этого продлили содержание на 72 часа по просьбе жены, которая пообещала сообщить дополнительную информацию об их семье. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства несовершеннолетнего, передаёт РЕН ТВ. 7 декабря его 14-летняя дочь пришла в гимназию с ружьём и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. Жертвой трагедии стала ещё одна школьница, пятеро пострадали.