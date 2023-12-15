Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже сотовой техники на 1,5 млн рублей

В Отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился владелец магазина сотовой техники с заявлением о краже. Сумма ущерба составила около 1 500 000 рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего ранее судимого за аналогичные преступления жителя соседнего региона. Оперативники выяснили, что злоумышленник приехал в Ростов-на-Дону для легкого заработка. Фигурант все спланировал заранее. Задержанный выбрал магазин сотовой техники, находящийся на первом этаже жилого дома, далее при помощи отвертки отжал металлопластиковое окно в помещение и проник внутрь. После этого подозреваемый забрал находившиеся на витринах мобильные телефоны в количестве более 20 штук и скрылся. Похищенное фигурант успел продать, а деньги потратить на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.