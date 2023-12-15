В России двух мужчин впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета

В Челябинской области суды впервые вынесли решения о лишении российского гражданства мужчин, которые уклонились от воинской обязанности. Теперь им грозит принудительная депортация, сообщили в ГУ МВД региона.

"При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди 21 и 24 лет, прибывшие из ближнего зарубежья предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность, - пояснили в пресс-службе полицейского главка. - По закону они должны были в двухнедельный срок явиться в военный комиссариат".