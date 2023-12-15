Отцу устроившей стрельбу школьницы смягчили меру пресечения

Суд в Брянске изменил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу — с ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла охотничье ружье отца в гимназию номер пять в Брянске и устроила стрельбу. В результате погибла одна девочка, еще пять человек пострадали. Стрелявшая школьница покончила с собой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Также дело было возбуждено против отца стрелявшей школьницы — о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух и более лиц, а также о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и «систематического унижения человеческого достоинства». Мужчина отвергает обвинения в жестоком обращении. Его адвокат заявила, что в дневнике школьницы есть записи и о других людях, которые могли спровоцировать ее.