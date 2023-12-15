Суд выпустил из СИЗО отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска

Брянский областной суд смягчил меру пресечения отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5.

Напомним, мужчине предъявлено обвинение по двумя статьям УК: небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Сразу после задержания он был арестован на два месяца, однако обвиняемый и его защитник подали апелляции. Постановление также обжаловала прокуратура региона.

"Мера пресечения в виде ареста заменена на запрет определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи", - сообщили в суде.

Отцу девочки запрещено общаться с другими участниками уголовного дела - за исключением близких родственников, круг которых определен законом, сотрудников правоохранительных органов, защитников, - отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девочка принесла в гимназию отцовский дробовик, спрятав его в тубусе, несколько раз выстрелила в одноклассников, а затем покончила с собой. Погибли две девочки, четверо мальчиков получили ранения, девочка из другого класса сломала ногу при эвакуации.