Суд отпустил из СИЗО отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы

Суд в Брянске смягчил меру пресечения в отношении Дмитрия Афанаскина - отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Его отпустили из СИЗО, при этом запретили ряд определенных действий, сообщает ТАСС. "Меру пресечения в виде заключения под стражу заменить на запрет определенных действий", — сказал судья. Дмитрия Афанаскина заключили под стражу до 7 февраля. В отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ. По версии следствия, мужчина угрожал девочке, жестоко с ней обращался и "систематически унижал ее человеческое достоинство". Сам он утверждает, что дочь "зомбировали в сети", а в ее дневнике писал кто-то другой. На суде обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием. Вину по статье о небрежном хранении оружия Афанаскин признал, но заявил, что оружие хранилось дома временно.