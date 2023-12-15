Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

В Калуге задержали группу из десяти подростков, занимавшихся нападениями на мигрантов. Об этом в пятницу, 15 декабря, в своем Telegram -канале сообщает издание Baza.

По данным издания, группировку возглавляли два 16-летних подростка. В нее входили девять молодых людей и одна девушка. Целью было физическое устранение лиц неславянского происхождения. Девушка вступала в переписку с мигрантами и звала их на свидание. Когда мигрант приходил, подростки набрасывались на него толпой, жестоко избивали и снимали все на камеру. Позже видео своих «подвигов» подростки выкладывали в сеть.