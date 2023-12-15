Суд отклонил иски о праве на наследство детей и бывшей жены Градского

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. Это заметило издание "Страсти.ру". 24 ноября родственники подали апелляцию в Тверской районный суд Москвы. Дети композитора, как отмечало издание "Страсти.ру", требовали выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве. Третья жена Градского Ольга подала иск в суд, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска. 7 декабря сообщалось, что вдова композитора Градского Марина Коташенко подала в суд на детей композитора. Иск по делу о разделе наследственного имущества зарегистрировали 1 декабря 2023 года в Тверском районном суде города Москвы. Дата заседания пока не назначена.