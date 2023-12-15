Силовики предотвратили теракт на вокзале в Нальчике

В Нальчике на вокзале предотвратили теракт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным канала, силовики задержали 42-летнего местного жителя. Силовики обыскали его квартиру в переулке Голубых Елей и выяснили, что мужчина арендует гараж. Из съемного гаража изъяли два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые он зафиксировал в металлическом ведре.