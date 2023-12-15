Мощный пожар на российском заводе попал на видео

В производственном цеху в поселке Бобровский Свердловской области вспыхнул мощный пожар, возгорание попало на видео. Кадры публикует портал 66.RU в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

На опубликованной записи видно, что огонь распространился по всей крыше завода.

Как уточняет МЧС, предприятие занимается производством пеноблоков. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. О пострадавших не сообщается.

«В Свердловской области сотрудники МЧС России локализовали пожар на 1300 квадратных метрах. На месте работает 41 специалист и 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.