СК: В Красноярске после гибели годовалой девочки в больнице возбудили дело

В Красноярске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в медучреждении годовалой девочки, сообщает региональный главк СК.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело было возбуждено по статье о «причинении смерти по неосторожности», передает РИА «Новости».

Следователи выяснили, что 16 ноября у ребенка наблюдались признаки простудного заболевания, при этом мать проводила лечение сама, но через два состояние девочки резко ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря усилия врачей, ребенок скончался 26 ноября.

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.