СМИ сообщили о задержании в Калуге банды подростков

Они нападали на мигрантов. Группировка состояла из девяти юношей и одной девушки, 14-летняя школьница вступала в переписку с приезжими и выманивала их на встречу. На месте мигрантов встречали другие члены банды и избивали, а видео выкладывали в интернет. По данным Telegram-канала Baza, за полгода было совершено не менее восьми нападений, среди пострадавших — граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. Подростки задержаны, у них изъяты ножи, пистолеты и символика террористической организации «Правый сектор» (запрещён в России). Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.