Жительница Якутии перевела мошенникам почти 12 млн рублей

ЯКУТСК , 15 декабря. /ТАСС/. Мошенники обманным путем выманили у жительницы Якутска более 11,7 млн рублей кредитных средств и сбережений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии .

"Прокуратура Якутска признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При возбуждении уголовного дела установлено, что жительница Якутска под воздействием обмана перевела мошенникам более 11,7 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

По информации надзорного ведомства, злоумышленники писали женщине от имени ее руководителя через взломанный аккаунт в Telegram. Они также представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка России и сообщили потерпевшей, что на ее имя мошенники оформляют кредиты, убедили женщину самостоятельно их оформить и перевести средства на указанные счета.