В Башкирии два человека погибли при пожаре в жилом доме

Сегодня ночью произошел пожар в жилом бревенчатом доме на улице Демьяна Бедного в поселке Чесноковка Уфимского района.

Как рассказали в МЧС РБ, после тушения возгорания были обнаружены тела двоих человек - мужчины 1972 года рождения и женщины 1973 года рождения.

Пожарным понадобилось 50 минут, чтобы полностью ликвидировать огонь. Площадь распространения пламени составила 70 "квадратов".

К тушению от МЧС России привлекли десять человек и три единицы техники.