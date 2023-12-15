ВС США сообщили о нападении на судно под флагом Гонконга в Красном море

«Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Maersk Gibraltar — грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — пишет на странице в соцсети X (бывший Twitter) ВС США. Там отметили, что нападения продолжают угрожать международной безопасности в море.