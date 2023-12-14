Неизвестные высадились на подавшем сигнал бедствия судне у Сомали

Неизвестные высадились на подавшем сигнал бедствия судне к востоку от Сомали. Соответствующая публикация появилась на станице управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в Twitter.

«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение о сигнале бедствия, услышанном на очень высоких частотах, от судна, на которое высадились неизвестные лица. <..> Власти ведут расследование», — сообщили в управлении.

Корабль находится примерно в 1,296 тыс. км к востоку от города Босасо в Сомали.

До этого Израиль направил четыре корвета класса «Саар-6» в Красное море после того, как хуситы в очередной раз атаковали коммерческое судно в его акватории.