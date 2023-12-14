Полицейских заподозрили в краже 10 млн из чемодана в Домодедово

Полицейских заподозрили в краже денег из чемоданов, оставленных в комнате для невостребованного багажа в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Двое мужчин, летевших 25 ноября из Москвы в Бишкек, провозили с собой 80 млн рублей. Таможенники не пропустили ценный груз в самолет после проверки и отправили в комнату невостребованного багажа. Там полицейские запломбировали чемоданы, а через три дня за ними вернулся хозяин. Вскрыв багаж, мужчина понял, что в одном из брикетов не хватает 10 миллионов.

30 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Во время проверки выяснилось, что оставленная правоохранителями пломба не была вскрыта, поэтому в преступлении заподозрили их самих. Сейчас двое капитанов полиции остаются главными подозреваемыми, их также могут обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями.