В Брянске осудили россиянина по делу о госизмене

Брянский областной суд вынес приговор гражданину России, который, по версии следствия, собирался перейти на сторону Украины и воевать в рядах вооруженных сил страны (ВСУ). Мужчину приговорили к 9,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе инстанции.

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Согласно обвинению, Евгений Телегин выступал против специальной военной операции (СВО), начал переписываться с вербовщиком одного из украинских военных подразделений, чтобы вступить в его ряды.

Утверждается, что мужчина приехал из Москвы в Брянскую область и попытался пересечь границу, но был задержан пограничниками.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на госизмену» и «покушение на незаконное пересечение госграницы России».

Сам Телегин признался, что собирался незаконно пересечь границу, но отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали инженера предприятия ОПК по подозрению в госизмене.