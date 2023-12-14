В ФРГ задержали трех членов ХАМАС

Три представителя радикального движения ХАМАС задержаны в Берлине. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Двое задержанных имеют ливанское гражданство, еще один - египетское. Еще один предполагаемый участник ХАМАС задержан в Роттердаме, у него нидерландское подданство.

Один из подозреваемых с весны пытался приобрести оружие, это указание поступило от "руководящих представителей ХАМАС в Ливане", отмечается в релизе.