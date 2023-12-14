Блиновскую оставили под домашним арестом до конца января

Как следует из жалобы защиты блогера, сейчас инспекторы проверяют Блиновской по всем налогам, сборам, страховым взносам с 1 января по 31 декабря 2022 года. В апелляционной жалобе адвокат блогера указала, что для ответов на требования ИФНС России №6 по Москве необходим онлайн-доступ в банки, а установленные судом первой инстанции запреты на использование интернета таким образом препятствуют взаимодействию Блиновской с налоговым органом. Поэтому защита настаивала на отмене постановления районного суда и предлагала ограничиться избранием для обвиняемой запрета определенных действий.