Матери 15 детей продлили арест по делу о торговле людьми в Москве

Преображенский суд Москвы продлил арест россиянке Юлии Логиновой по делу о торговле людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Женщина будет находиться под стражей два месяца, до 16 февраля 2024 года. Ее обвиняют в торговле двумя и более несовершеннолетними.

На тот же срок содержание под стражей продлили двум другим фигуранткам дела — Наталье Патоке и Фирузе Ускановой.