На Шарлота завели новое уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили на певца Эдуарда Шарлота четвертое уголовное дело, пишет Telegram-канал SHOT.

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Ранее артист опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег российский паспорт, а затем попросил власти Украины предоставить ему украинское гражданство.

По данным канала, следователи завели уголовное дело на Шарлота ч. 1 ст. 325 УК РФ за сожжение официального документа.

Кроме того, против музыканта возбуждены два дела по ч. 4. ст. 354.1 УК РФ и дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ. В общей сложности, ему грозит до 7 лет лишения свободы. .