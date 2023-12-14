Семья из пяти человек под Астраханью отравилась газом

Следователи в Астраханской области проводят проверку по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек и гибели несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту отравления угарным газом семьи из 5 человек и гибели 12-летнего ребенка. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет. Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка в данный момент находится в реанимации, состояние здоровья остальных пострадавших опасений не вызывает", - говорится в распространенном сообщении.