Оконная рама рухнула с 20-го этажа на женщину и ребенка в Москве

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что на улице Герасима Курина оконная рама рухнула с высоты 20-го этажа на женщину и маленького ребёнка. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 30 ноября — женщина проходила под окнами многоквартирного дома с коляской, в которой находился её ребёнок 2022 года рождения. В этот момент с высоты 20-го этажа на них упала оконная рама. В результате и мать и ребёнок получили травмы, однако сейчас их жизни ничего не угрожает. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.