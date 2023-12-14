В Москве рабочие упали в строящийся бассейн

В центре Москвы трое строителей упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве рабочие упали в строящийся бассейн
© РИА Новости

Инцидент произошел на Лужнецкой набережной, дом №25. По словам источника телеканала, вблизи пятого строения идет возведение бассейна, в который и упали со строительных лесов во время проведения работ трое мужчин. Высота падения составила семь метров.

Рабочий погиб в результате падения на него металлического предмета на стройке в Москве

Пострадавшие живы и находятся в сознании. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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