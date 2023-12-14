В Петербурге хирургу назначили девять лет колонии из-за смерти пациентки

"Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Гурама Папиашвили и Сергея Копцова. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере). <…> С учетом позиции государственного обвинителя Папиашвили назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев, Копцову - пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.