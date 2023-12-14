Россиянина осудили по делу о госизмене на 9,5 года

Брянский областной суд приговорил к 9,5 года строгого режима Евгения Телегина по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

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Установлено, что мужчина был противником СВО. Он установил контакт с вербовщиком из украинского вооруженного формирования и планировал вступить в его ряды, чтобы участвовать в боевых действиях против Российской армии. Попасть на территорию Украины Телегин хотел через Брянскую область, для этого он из Москвы прибыл в Погарский район, где попытался перейти границу пешком.

Мужчину задержали правоохранители.

Свою вину Телегин признал только в покушении на незаконное пересечение госграницы. Свое намерение участвовать в боевых действиях на украинской стороне фигурант отрицал.