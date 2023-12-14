В южной части Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов
На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По информации службы, землетрясение произошло в Лянкяранском районе. При этом в районах, располагающихся вблизи, подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.
До этого, 12 декабря, землетрясение зарегистрировали на территории Афганистана в 890 км от казахстанского города Алма-Ата. Мощность подземных толчков составила 5,7. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 у побережья северных Курильских островов. Его эпицентр был расположен в Тихом океане в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.