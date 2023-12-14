Россиянин предстал перед судом за расправу над медиком из-за стука в дверь

Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело в отношении 66-летнего Геннадия Казакова, которого обвиняют в расправе над 28-летним медбратом Степаном Шабуровым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Пенсионера обвиняют в расправе из хулиганских побуждений. По версии следствия, вечером 25 апреля в городе Березовский медик с фельдшером прибыли на вызов к женщине и постучали в дверь квартиры. В этот момент в ней находился Казаков в состоянии алкогольного опьянения. Стук в дверь показался ему слишком громким, тогда он взял кухонный нож и, открыв дверь, ударил Шабурова. Спасти медбрата не удалось.

Пенсионер в суде заявил, что не хотел этого делать и его поступок был неумышленным. Он принес извинения и соболезнования матери Шабурова. Суд продлил Казакову арест до 26 мая.