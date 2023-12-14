Около 380 человек эвакуировали из школы на западе Москвы

Порядка 380 человек эвакуировали из пятиэтажной школы на западе Москвы из-за сильного запаха горелой проводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Студенческая. По словам собеседника агентства, сильный запах распространился на первом этаже школы. Причины происшествия устанавливаются, о пострадавших не сообщается.

Напомним, что 13 декабря в парке «Лосиный остров» на востоке Москвы сгорела конюшня. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. В МЧС уточняли, что пять лошадей удалось спасти, еще несколько животных вызволить из горящих помещений не удалось.