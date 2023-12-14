Мосгорсуд отменил приговор основателю «Мемориала»* по делу о дискредитации ВС РФ

Мосгорсуд принял решение о пересмотре дела члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в суде.

«Отправить дело в Головинский суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — заявили в суде ТАСС.

Отмечается, что Орлов при этом останется под подпиской о невыезде.

Дело Орлова рассматривается в суде с июня. Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и назначить ему штраф в размере 150 тысяч рублей.