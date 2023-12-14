Пытавшиеся устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке получили до 22 лет колонии
Второй Западный окружной военный суд в четверг, 14 декабря, признал виновными в подготовке теракта в Москве шестерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Признано доказанным, что они планировали взорвать 1 мая 2022 года здание общественной приемной ФСБ на Лубянке, а затем расстрелять и закидать гранатами прохожих и близлежащие дома.
Целью задания, которое осужденные получили от одного из эмиссаров ИГ, было вынудить Россию прекратить борьбу с террористами в Сирии. В зависимости от роли и участия в преступлении пятеро граждан Таджикистана получили от 16 до 22 лет колонии строго режима. Уроженцу Дагестана Гаджимураду Гасаналиеву назначено 19 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые четыре-шесть лет все фигуранты будут отбывать сроки в тюрьме.
По информации защиты, в суде четверо фигурантов отказались от признательных показаний, которые они дали ранее во время предварительного следствия. Двое признали вину частично. Седьмой участник группы гражданин Таджикистана Мероб Хаитов, который ранее был осужден на 12 лет, полностью признал вину и дал изобличающие показания на подельников.