Пытавшиеся устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке получили до 22 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд в четверг, 14 декабря, признал виновными в подготовке теракта в Москве шестерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Признано доказанным, что они планировали взорвать 1 мая 2022 года здание общественной приемной ФСБ на Лубянке, а затем расстрелять и закидать гранатами прохожих и близлежащие дома.

Целью задания, которое осужденные получили от одного из эмиссаров ИГ, было вынудить Россию прекратить борьбу с террористами в Сирии. В зависимости от роли и участия в преступлении пятеро граждан Таджикистана получили от 16 до 22 лет колонии строго режима. Уроженцу Дагестана Гаджимураду Гасаналиеву назначено 19 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые четыре-шесть лет все фигуранты будут отбывать сроки в тюрьме.