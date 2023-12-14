Отец раненного при стрельбе в брянской школе ребенка вспомнил подробности ЧП

Отец раненного при стрельбе в брянской гимназии мальчика рассказал «Газете.Ru», что его сын стал первым, в кого выстрелила восьмиклассница, при этом подросток смог спасти двух одноклассников.

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ЧП в Брянске произошло утром 7 декабря, о чем писала «Парламентская газета». Ученица восьмого класса принесла в учебное учреждение оружие и устроила стрельбу на уроке биологии. В результате погибли два ребенка, в том числе стрелявшая девочка, пять человек получили ранения. Помповое ружье, из которого осуществлялись выстрелы, принадлежало отцу девочки. Мужчину заключили под стражу до 7 февраля. Он обвиняется в небрежном хранении оружия, а также доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.

По словам отца одного из пострадавших одноклассников девочки, устроившая стрельбу восьмиклассница пришла в аудиторию спустя 10 минут после начала занятий. При этом она ничего не говорила, а после вопроса учительницы начала стрелять.

«Он (сын собеседника издания, — Прим. ред.) был ранен первым выстрелом, в левое плечо. Когда он услышал, как упало ружье, понял, что надо бежать. В шоковом состоянии забрал двух ребят из класса, и они вместе побежали к знакомому мальчику, который живет рядом со школой», — сказал мужчина.

Сейчас пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии, с ним работают психологи, добавил очевидец. Он уточнил, что видел последствия стрельбы и предположил, что девочка шла к центру класса ни в кого конкретно не целясь.

«По поводу ее поведения ничего отрицательного сказать не могу. Про буллинг мне даже предположить тяжело. Я спрашивал Сергея (имя сына изменено, — Прим ред.), он сказал, чтобы ее унижали, обзывали — такого не было», — приводит его слова СМИ.