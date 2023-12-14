Следователи проводят проверку после взрыва газа в частном доме под Пермью

«По предварительным данным, утечка газа произошла в связи с тем, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его. Семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. По факту получения травм двумя взрослыми и пятью малолетними детьми проводится проверка. Она находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — рассказали в ведомстве.