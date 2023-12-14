Мусоровоз провалился под землю в Каспийске

В Дагестане большегрузный мусоровоз провалился в яму, образовавшуюся под колесами машины прямо на дороге. Видеозапись инцидента публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что машина резко накренилась, провалившись колесами. Часть ее находится ниже уровня асфальтированной дороги.

В пресс-службе городской администрации Каспийска пояснили изданию, что инцидент произошел на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской.

«Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги», - пояснили в мэрии.