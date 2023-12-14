Мусоровоз провалился под землю в Каспийске
В Дагестане большегрузный мусоровоз провалился в яму, образовавшуюся под колесами машины прямо на дороге. Видеозапись инцидента публикует РИА Новости.
На кадрах видно, что машина резко накренилась, провалившись колесами. Часть ее находится ниже уровня асфальтированной дороги.
В пресс-службе городской администрации Каспийска пояснили изданию, что инцидент произошел на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской.
«Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги», - пояснили в мэрии.
Ранее в городе Южа Ивановской области несколько школьников провалились в яму с кипятком, которая образовалась после аварии на теплотрассе.
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