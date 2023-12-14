Самолет авиакомпании «Ютэйр» не смог вылететь из Тюмени в Москву

«Ютэйр, возврат по технической причине.14 декабря 2023 года Возврат с предварительного старта на стоянку по технической причине. Самолет В738/М, RA-73496, эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“», — говорится в сообщении.