В Петербурге мужчина впал в кому после приема охранника в «Ростиксе»

В Санкт-Петербурге в кафе «Ростикс» на Лиговском проспекте охранник вытолкал посетителя с лестницы. После такого приема мужчина ударился головой и впал в кому. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, все произошло 10 декабря. Сотрудник охраны решил силой вывести гостя, который вел себя не совсем адекватно. Он протащил мужчину к дверям, но тот встал и сопротивлялся. Тогда охранник его подтолкнул.

Падение получилось очень неудачным — мужчина упал, ударился головой и впал в кому. Медики боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Махачкале охранник ресторана избил гостя из-за неоплаченного счета. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.