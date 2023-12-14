Суд рассмотрит жалобы на арест отца девочки, открывшей огонь в школе Брянска

Брянский областной суд 15 декабря рассмотрит жалобы на арест отца девочки, открывшей огонь из ружья в местной гимназии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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Отец девочки был заключен под стражу по 7 февраля. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «доведение до самоубийства», «небрежное хранение огнестрельного оружия».

Обжаловали решение об аресте обвиняемый и его защитник, а также прокуратура Брянской области. Заседание запланировано на 8:45 пятницы, 15 декабря.

Трагедия произошла 7 декабря в гимназии №5 Брянска. По данным СК, 14-летняя девочка-подросток принесла с собой ружье, из которого расстреляла одноклассников.