В Москве полицейские ликвидировали сеть подпольных покерных клубов

По предварительным данным, заведения функционировали в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации, попасть туда можно было только по приглашениям. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и пятерых активных участников криминального бизнеса. В ходе обысков были изъяты игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи, с которых, предположительно, осуществлялось взаимодействие с клиентами.