Осужденный за расправу над детьми ярославец рассказал о помиловании

Член банды сатанистов Николай Оглобляк, которого ранее помиловали и позволили принять участие в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью изданию «76.ру», что он делал на фронте.

Оглобляк был осужден за расправу над подростками, он должен был выйти на свободу лишь в 2030 году.

Мужчина рассказал, что проходил службу в составе отряда «Шторм Z», куда он смог попасть благодаря частной военной компании «Вагнер».

Родственникам о своем решении отправиться в зону СВО бывший заключенный говорить не стал, они узнали об этом через месяц после подписания служебного контракта.

В ходе службы Оглобляк получил ранение, ему пришлось оказывать себе первую медицинскую помощь. Добраться до места эвакуации ему помогли другие бойцы.

Мужчина признался, что после помилования он долго не мог поверить, что находится на свободе. В настоящее время Оглобляк занимается оформлением документов, в будущем он хочет создать семью и завести детей.

«Может быть, многие думают, что я ради свободы пошел. (…) В основном пошел ради искупления. Я это сделал, я это прошел и крови пролил немало», — рассказал Оглобляк, почему пошел служить.