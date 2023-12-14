В Карелии девушка выпала из окна восьмого этажа и приземлилась на козырек подъезда

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Спасателям поступил звонок от женщины, которая рассказала, что стала очевидцем ЧП: в соседнем доме на Лососинском шоссе из окна выпала девушка. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили пострадавшую на козырьке подъезда, она была в сознании. Падение смягчил снег, на который приземлилась девушка.